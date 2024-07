Mercato LBA: novità della settimana! Trieste ambiziosa, Bologna blinda il suo fuoriclasse.

Il mercato della LBA non si ferma. Trieste ha piazzato due colpi di egregio spessore con cui dichiara alte ambizioni. Bologna blinda il suo fuoriclasse, Napoli si muove per completare il supporting-cast. Come ogni venerdì, un riassunto di tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni, tra ufficialità e rumors delle 16 squadre di Serie A.

EA7 MILANO

Novità della settimana: Ufficiale l’ingaggio di Diop, in uscita da Sassari. Occhi puntati anche su Motiejunas, in rottura con Monaco e già molto corteggiato dai meneghini negli anni passati. Ancora da definire il futuro di Caruso. Si studia il colpo sugli esterni.

Acquisti: Armoni Brooks (da Long Island Nets), Zach LeDay (da Partizan Belgrado), Josh Nebo (da Maccabi Tel-Aviv), Nenad Dimitrijevic (da Unics Kazan), Ousmane Diop (da Sassari).

Contratti attivi: Lo (2025), Flaccadori (2025), Bortolani (2025), Ricci (2025), Shields (2026), Mirotic (2026), Caruso (2027), Tonut (2026), Brooks (2026), LeDay (2026), Nebo (2026), Dimitrijevic (2026).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Novità della settimana: Il primo grande acquisto del mercato estivo è la riconferma di Toko Shengelia! Il georgiano resterà onorando il contratto attuale (2025), da capire se ci sarà anche un’estensione. Abass non andrà né a Milano né a Trapani: il suo futuro è a Dubai. Rayjon Tucker, Marcus Foster e Jordan Loyd sono i due grandi profili in valutazione dalle VuNere per la scelta dell’esterno. Informazioni prese anche per Vildoza, estroso esterno in rottura con il Panathinaikos. Va via Bruno Mascolo direzione Treviso.

Acquisti:

Contratti attivi: Shengelia (2025), Pajola (2026), Belinelli (2025), Dobric (2025), Shengelia (2025), Polonara (2025), Cordinier (2025), Zizic (2026), Menalo (2026), Cacok (2025).

GERMANI BRESCIA

Novità della settimana: Brescia saluta una lunga lista di partenti: Petrucelli, Christon, Gabriel, Cobbins, Porto, Akele. In regia trattativa avanzata per Giovanni De Nicolao. Interesse forte per Alviti. Bilan per quest’anno resta al centro del progetto.

Acquisti: Ivanovic (da Runa Mosca).

Contratti attivi: Burnell (2025 +1 opzione), Della Valle (2026) e Bilan (2025 +1 opzione).

REYER VENEZIA

Novità della settimana: Moretti a Venezia è ufficiale. Intanto è stata annunciata la separazione da O’Connell e Heidegger. Quest’ultimo si accaserà in Turchia al Turk Telekom. Si prospettano due super-colpi di chiusura mercato: serve una guardia per sostituire Tucker e un centro. Il nome di Munford (Hapoel Tel Aviv) è caldissimo.

Acquisti: Ennis (da Napoli), Lever (da Napoli), Wheatle (da Pistoia), Moretti (da Varese).

Contratti attivi: Casarin (2025), Parks (2025), Tessitori (2025), Wiltjer (2026), Simms (2025), Kabengele (2026).

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Novità della settimana: Il primo acquisto è il giovanissimo Filippo Gallo (2004), autore di una buona stagione in A2 con Piacenza. Per il resto sul fronte entrate è ancora calma piatta. È ufficiale il rinnovo di Uglietti e si lavora per Chillo, mentre per quello di Tarik Black c’è molta fiducia. Priftis ha una promessa da parte della società: arriverà un play di alto livello.

Acquisti: Gallo (da Assigeco Piacenza)

Contratti attivi: Vitali (2025), Atkins (2025), Smith (2025), Uglietti (2025), Chillo (2025).

DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Novità della settimana: Torna di moda il nome di Payton Willis dopo la trattativa sfumata 3 settimane fa. È arrivato l’annuncio del nuovo centro, Selom Mawugbe, ex Manresa. Si aggiunge a Pecchia, Bayehe e Cale. Il roster è quasi completo.

Acquisti: Mawugbe (da Manresa), Pecchia (da Cremona), Bayehe (da Brindisi), Cale (da Limburg United).

Contratti attivi: Forray (2025), Hommes (2025), Ellis (2026), Niang (2026).

BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKET

Novità della settimana: Paul Biligha è il colpo della settimana di Tortona.

Acquisti: Denegri (da Cremona), Kamagate (rinnovo prestito da Milano), Kuhse (da Rasta Vechta), Vital (da Gottingen), Gorham (da Rytas), Biligha (da Trento).

Contratti attivi: Baldasso (2025 + 1), Dowe (2025), Candi (opzione 2025), Strautins (2025), Grant Basile (2026), Severini (2026), Obasohan (2025).

ESTRA PISTOIA

Novità della settimana: Pistoia è ancora orfana di una guida tecnica in panchina, e lo scontro tra tifoseria e società è aperto. Tuttavia arriva un altro tassello nel roster: preso Elijah Childs, ala grande dell’Heidenberg (16.1 punti e 8.3 rimbalzi di media in Bundesliga la scorsa stagione).

Acquisti: Brajkovic (da Kolossos Rodi), Anumba (da Winthrop Eagles, NCAA), Forrest (da Monthey-Chablais), Silins (da GB Gottingen), Childs (da Heindberg).

Contratti attivi: Della Rosa (2025), Saccaggi (2025).

GEVI NAPOLI

Novità della settimana: Due colpi ravvicinati per i partenopei. Ufficiale l’ingaggio di Tomas Woldetensae, guardia tiratrice in uscita da Varese, e Deane Williams, atletica ala grande proveniente da Oldenburg (Bundesliga). A grande sorpresa è in procinto di salutare anche capitan De Nicolao, promesso sposo a Brescia.

Acquisti: Copeland (da Vancouver Bandits), Totè (da Pesaro), Treier (da Sassari), Woldetensae (da Varese), Williams (da Oldenburg).

Contratti attivi: De Nicolao (2025)

GIVOVA SCAFATI

Novità della settimana: Giornate di studio per individuare il centro titolare della prossima stagione e un’altra ala grande come prima rotazione. Saranno profili stranieri.

Acquisti: Ulaneo (da Varese), Miaschi (da Treviglio), Zanelli (da Treviso), Gray (da Rio Breogan), Mason (da Nancy), Babilodze (da Rustavi), Tolbert (da Körmend), Stewart (da Hapoel Eliat).

Contratti attivi:

DINAMO SASSARI

Novità della settimana: Sarà Nate Renfro il centro che si alternerà ad Halilovic: è arrivato l’annuncio. Il mercato della Dinamo con il suo ingaggio è completo.

Acquisti: Veronesi (da Piacenza), Tambone (da Pesaro), Bibbins (da Nanterre), Sokolowski (da Napoli), Halilovic (da Galatasaray), Udom (da Trento), Vincini (da Juvi Cremona), Trucchetti (da College Borgomanero), Fobbs (da Bonn), Renfro (da Peristeri).

Contratti attivi: Bendzius (2025), Cappelletti (2025).

VANOLI CREMONA

Novità della settimana: Nikolic, Zampini e l’americano Tajion Jones, tre acquisti in una settimana per la Vanoli. La combo-guard Melson del Ludwisburg (Bundesliga tedesca) è un altro nome caldo. Mobio sfuma: è stato riconfermato da Trapani.

Acquisti: Conti (da Trento), Poser (da Torino), Zampini (da Forlì), Nikolic (da Cantù), Jones (da ZZ Leiden).

Contratti attivi:

OPENJOBMETIS VARESE

Novità della settimana: accordo con Jordan Harris, guardia proveniente dal campionato belga in cui si è distinto con medie da 12 punti. 5 rimbalzi, 2 assist e 2 palle recuperate a partita, è il secondo colpo dopo Justin Gray. Intanto addio Mc Dermott. Mannion scioglierà i nodi al termine dell’impegno in nazionale.

Acquisti: Justin Gray (da Bamberg), Jordan Harris (da Brussels Basket)

Contratti attivi: McDermott (2026), Moretti (2025+1 opzione), Librizzi (2025), Virginio (2026), Okeke (2025).

NUTRIBULLET TREVISO

Novità della settimana: Il colpo della settimana è Bruno Mascolo, a cui probabilmente sarà affidata la regia. Ufficiale il rinnovo di Harrison.

Acquisti: Mascolo (da Bologna) ,Mazzola (da Pesaro)

Contratti attivi: Harrison (2025), Olisevicius (2025), Paulicup (2025), Faggian (2026), Scanduzzi (2025), Bowman (2025), Mezzanotte (2025).

TRAPANI SHARK

Novità della settimana: Settimana movimentata sul fronte mercato in casa Shark. Super-colpo Petrucelli, ingaggio da 1 milione di euro in due stagioni; arriva anche Rossato. Ufficiali sei riconferme: Alibegovic, Gentile, Pullazi, Mollura, Mobio, Horton. I nomi di Abass, Tonut e Melli, circolati qualche settimana fa in seguito alle dichiarazioni di Antonini, resteranno sogni non realizzati. Diana sarà il vice di Repesa in panchina.

Acquisti: Petrucelli (da Brescia), Rossato (da Scafati).

Contratti attivi: Alibegovic (2025), Gentile (2025), Mollura (2025), Pullazi, (2025) Mobio (2025), Horton (2025).

PALLACANESTRO TRIESTE

Novità della settimana: Trieste è regina della settimana di mercato con due acquisti di notevole spessore: Colbey Ross, MvP della serie A nel 2022/2023 e Jeff Brooks, veterano ormai del nostro campionato. Rinnova Michele Ruzzier.

Acquisti: Jeff Brooks (da Venezia), Colbey Ross (da Tortona).

Contratti attivi: Ruzzier (2026)

