Italbasket, Datome ELOGIA Procida: “Più pronto di me alla sua età!”

Gigi Datome, ex capitano dell’Italbasket e ora capo delegazione degli Azzurri, ha parlato con Andrea Barocci de Il Corriere dello Sport, del giovane giocatore che molti considerano il suo naturale sostituto nella Nazionale, Gabriele Procida.

“Come io non sono stato il nuovo ‘nessuno’, anche gli altri devono fare il loro percorso. Ma come ruolo direi Procida: ora è già più esplosivo di quanto lo fossi io. Ed è più pronto rispetto a me alla sua età, quando giocavo a Scafati. Gabriele (è all’Alba Berlino, ndr) ha fatto esperienze importanti anche all’estero. Sarebbe in ogni caso sbagliato fare paragoni, specie a distanza di venti anni”, ha detto Gigi Datome su Procida, uno dei talenti della nuova Italbasket.

I Detroit Pistons hanno appena ceduto i diritti di Gabriele Procida agli Utah Jazz nello scambio che ha portato l’altro italiano Simone Fontecchio a Motor City. Ricordiamo che per un brevissimo periodo anche Danilo Gallinari ha giocato a Detroit in questa stagione, prima di essere tagliato dai Pistons e firmare con i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo.

