Italbasket, dove vedere le amichevoli pre-Mondiale degli Azzurri

Questa sera l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco giocherà la prima di diverse amichevoli di avvicinamento alla FIBA World Cup che si disputerà in Giappone, Filippine e Indonesia.

In particolare gli Azzurri scenderanno in campo nella prima fase a Manila, Filippine, contro i padroni di casa, Repubblica Dominicana e Angola.

Tutte le amichevoli dell’Italbasket saranno visibili su Sky Sport e in streaming su Now con l’abbonamento. Si tratta di una doppia opzione molto smart che permette a tutti di poter vedere i ragazzi di Pozzecco sia prima del Mondiale sia durante il Mondiale perché anche quello sarà su Sky Sport e NOW (oltre che sulla Rai e DAZN).

Ricordiamo che la Trentino Basket Cup si tratta di un torneo a 4 squadre e che la prime semifinale, quella delle 18, vedrà in campo la Cina di coach Sasha Djordjevic e la Nazionale di Capo Verde, guidata dal centro del Real Madrid, Walter Tavares.

L’Italia invece scenderà in campo questa sera alle ore 20.30 contro la fortissima Turchia di Ergin Ataman, che si è preparata in vista di questo torneo a Bormio, come fa da diversi anni.

Le vincitrici delle due semifinali si affronteranno domani sera alle 20.30 sempre a Trento, mentre le due perdenti giocheranno per il terzo e quarto posto con palla a due alle 18.

