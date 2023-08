Paolo Banchero: “Con l’Italia penso sia finita comunque bene”

Paolo Banchero nelle scorse ore, all’inizio del training camp con Team USA, ha parlato anche della rottura con l’Italbasket. La star degli Orlando Magic, dopo avere per anni dichiarato di voler indossare la maglia azzurra, il mese scorso ha fatto dietrofront accettando la convocazione della Nazionale a stelle e strisce.

La scelta di Banchero non ha solo generato la rabbia dei tifosi italiani, ma anche quella di Gianni Petrucci. Il presidente FIP aveva rilasciato dichiarazioni polemiche, dicendo di essersi sentito “preso in giro” per le modalità in cui Banchero (non) avrebbe comunicato per tempo all’Italbasket la sua decisione. Nei giorni scorsi, dopo un lungo silenzio, Petrucci è tornato a parlare di Banchero dicendo di essere ormai andato avanti.

Ma la versione del giocatore dei Magic è diversa. Intervistato da The Athletic, Paolo Banchero ha detto di essere convinto che i rapporti con l’Italia siano buoni. Il ragazzo ha anche detto di aver inviato alla Federazione un messaggio per spiegare la scelta e per ringraziarla per il lavoro svolto nell’ottenimento del suo passaporto italiano.

“No, penso che ci sia mutuo rispetto. Sono riuscito a mandar loro un messaggio in cui li ho ringraziati e ho detto loro quanto abbia apprezzato il lavoro svolto. Quindi penso che sia finita comunque bene” ha detto Banchero.