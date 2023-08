Brutta tegola per i Philadelphia 76ers, al centro di un’estate molto complicato.

Come se non bastassero i malumori di James Harden e (in misura minore) di Joel Embiid, arriva anche un problema fisico. Montrezl Harrell, infatti, rischia di saltare l’intera prossima stagione. Dopo un allenamento individuale, il lungo dei Sixers ha accusato un gonfiore al ginocchio destro. Gli esami successivi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato con interessamento anche del menisco.

76ers center Montrezl Harrell has a torn ACL and meniscus after undergoing an MRI Wednesday to assess recent right knee swelling following his offseason workouts.

