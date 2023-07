Olimpia Milano, ecco l’ufficialità di Ismael Kamagate

Si sapeva che sarebbe arrivata, ma ancora l’ufficialità per Ismael Kamagate all’Olimpia Milano non c’era. Fino ad ora, perché il club biancorosso ha poco fa annunciato l’ingaggi del centro francese che ha appena terminato di disputare la Summer League con i Denver Nuggets.

Kamagate, classe 2001, ha giocato le ultime 4 stagioni in Francia al Paris Basketball, nell’ultima con 9.9 punti e 7.5 rimbalzi di media. Nel frattempo è stato chiamato al Draft 2022 proprio da Denver, e per lui anche Mike Malone si era speso dopo le Finals. La precedenza per ora è però per Milano, in futuro Kamagate potrebbe invece trasferirsi in NBA.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2025 con Ismael Kamagate, centro di 2.11, nato il 17 gennaio 2001, a Parigi, in Francia, proveniente dal Paris Basketball della Lega francese e di Eurocup. “Abbiamo voluto Kamagate, perché è un giocatore giovane, moderno, con caratteristiche precise come la capacità di giocare sopra il ferro sia in attacco che in difesa. Dopo un’eccellente stagione in Eurocup, crediamo possa aiutare anche una squadra di EuroLeague come la nostra”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Sono felice di approdare in una società storica come l’Olimpia Milano. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per aiutare la squadra a continuare a vincere, come ha fatto nelle ultime stagioni, e conoscere i miei nuovi tifosi”, dice Kamagate.

CHI È – Nato a Parigi da famiglia di origini ivoriane, Ismael Kamagate ha cominciato a giocare a basket a 12 anni in un piccolo club di Parigi, per poi trasferirsi al Paris-Levallois e infine a Orleans dove ha debuttato da professionista. Nel 2019, è passato al Paris Basketball dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni, le prime due in Pro B. Nel 2021 ha vinto il secondo campionato francese segnando 8.9 punti e catturando 7.1 rimbalzi di media. Nel 2021/22 ha debuttato nel massimo torneo transalpino e ha finito la stagione con 11.3 punti e 6.3 rimbalzi di media venendo nominato difensore dell’anno. Nell’ultima stagione, passando da 27.0 a 22.1 minuti per gara, ha segnato 9.9 punti di media e catturato 7.5 rimbalzi a partita. Ha anche tirato dal campo con il 75.3%. Per il secondo anno consecutivo ha giocato l’All-Star Game. Nel 2022/23 ha debuttato anche in Eurocup dove in 20 partite ha segnato 9.2 punti a partita con 8.4 rimbalzi (quarto assoluto), 17.2 di valutazione (11°), 1.5 stoppate di media (primo assoluto). È stato anche secondo nel tiro da due con il 76.3% (ha avuto anche l’80.4% nei tiri liberi).

NOTE – Ismael Kamagate è stato scelto nei draft NBA del 2022 al numero 46 da Detroit, ma poi i suoi diritti sono stati scambiati a Denver con la quale ha giocato la summer league di Las Vegas nel 2022 e nel 2023. Con la Nazionale francese ha giocato gli Europei Under 18 del 2019 (5.3 punti, 4.5 rimbalzi di media, 82.4% da due) e al Challenger del 2021 (10.2 punti e 2.4 stoppate di media) dove la Francia ha chiuso al terzo posto. Ha debuttato nel 2023 con la Nazionale maggiore, ma aveva già svolto tutta la preparazione prima delle Olimpiadi di Tokyo.

Fonte: Olimpia Milano