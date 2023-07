La burocrazia per ora blocca Darius Thompson, l’Italbasket attende

Darius Thompson sarebbe il prescelto dell’Italbasket per lo slot di giocatore naturalizzato in vista dei prossimi impegni, a partire dal Mondiale di questa estate. La point guard, appena passata dal Baskonia all’Efes dopo un’ottima stagione di EuroLega, è sposata con una ragazza italiana e potrebbe quindi ottenere la cittadinanza. Documenti che però stanno tardando a causa di alcuni problemi burocratici, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Per ora quindi l’inserimento di Thompson in azzurro rimane in stand-by, in attesa di novità.

Oggi il CT Gianmarco Pozzecco diramerà una lista estesa di convocati per il primo raduno di Folgaria, al via lunedì prossimo. Tra questi quindi non dovremo sorprenderci se non vedremo Darius Thompson, in attesa che la situazione possa sbloccarsi presto. Il 4 agosto l’Italbasket giocherà la sua prima amichevole estiva a Trento contro la Turchia e il giorno successivo contro Capo Verde. Seguiranno una serie di amichevoli che accompagneranno gli Azzurri fino al Mondiale, dove esordiranno a Manila il 25 agosto contro l’Angola.