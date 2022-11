Italbasket, ecco perché Nicolò Melli non ci sarà contro Spagna e Georgia

Poco fa il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali. L’Italbasket affronterà la Spagna l’11 Novembre a Pesaro e la Georgia il 14 a Tbilisi.

Nell’elenco ci sono sei giocatori di Olimpia Milano e Virtus Bologna che arriveranno in raduno il 10 Novembre, il giorno dopo essersi affrontati nel derby di EuroLega, appositamente anticipato. Si tratta di Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola, oltre a Peppe Poeta che è assistente sia di Messina in biancorosso che del Poz in azzurro.

Nella lista non c’è Nicolò Melli, che ha spiegato personalmente i motivi della sua assenza, come si legge sul sito ufficiale della FIP.