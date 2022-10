Milano-Bologna, la prima vittoria della FIBA dopo anni di umiliazioni

La sfida tra FIBA ed Eca va avanti praticamente da decenni ma negli ultimi 5 anni la situazione è diventata davvero molto complicata, in particolar modo da quando è cambiato il format dell’EuroLega nel 2016-2017. A regalare il primo successo alla FIBA dopo anni di sconfitte sono state l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna.

La decisione dell’EuroLega

Spieghiamo anzitutto cos’è successo nelle ultime settimane. Milano contro Bologna e Italia contro Spagna si sarebbero dovute giocare entrambe l’11 novembre. Ma questo avrebbe messo in difficoltà Sergio Scariolo, essendo sia coach della Virtus sia della Spagna. E in generale sarebbe stato un autogol per entrambe le compagini. Quest’oggi l’EuroLega ha annunciato che il “derby” italiano nella massima competizione europea per club si giocherà con un paio di giorni di anticipo, ovvero il 09/11.

La prima grande vittoria della FIBA

Dettagliamo cosa intendiamo per “vittoria della FIBA”. Nella battaglia tra FIBA ed Eca diciamo che fino ad oggi il match propendeva per la competizione privata e non per la federazione internazionale. La FIBA ha introdotto le finestre per dar fastidio all’EuroLega ma l’EL se n’è infischiata e i giocatori non hanno mai risposto presente. Con questo anticipo, oltre ad evitare la contemporaneità, permetterà a Nicolò Melli e ad Alessandro Pajola di giocare sia con la squadre di club sia con l’Italbasket. In pratica si tratta di una doppia vittoria: la FIBA non ha dovuto abbassare la testa come spesso è accaduto in questi ultimi anni e avrà dei giocatori che non ha avuto nelle precedenti finestre di qualificazione.

Si arriverà a una soluzione?

La speranza è che questa sia il primo step che porterà poi alla pace per una guerra che non conviene a nessuno. I giocatori devono giocare sempre più partite, performano meno e, infine, si infortunano più spesso. La minore qualità delle prestazioni e i maggiori infortuni vanno ad abbassare il livello medio delle competizioni. Oppure obbligano i cestisti a fare delle scelte: tipo dare forfait alle finestre FIBA o, peggio ancora, alle manifestazioni iridate come EuroBasket o il Mondiale.