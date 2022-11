La Vanoli Cremona sta dominando il Girone Verde della Serie A2 con cinque vittorie su altrettante partite.

La squadra lombarda è favoritissima per l’immediato ritorno in Serie A ma nei giorni scorsi ha ricevuto una brutta notizia. Trevor Lacey, uno dei giocatori più importanti del roster, si è fratturato la mano sinistra e dovrà stare fuori almeno un paio di mesi.

Il team lombardo non ha perso tempo, intervenendo sul mercato con un colpo che conferma tutte le sue ambizioni. La Vanoli ha riportato in Italia il playmaker belga Jonathan Tabu, visto nel nostro Paese con la stessa Cremona dieci anni fa, poi con Cantù per due anni e brevemente anche a Milano. Nel suo curriculum tanta EuroLega ed EuroCup, specialmente in Spagna e in Francia, oltre all’esperienza con l’Alba Berlino.

Un romantico ritorno in Italia per Tabu che aveva iniziato la stagione in patria, al Circus Brussels. Non è chiaro se l’accordo firmato sia a tempo o fino al termine della stagione.

Foto: FIBA