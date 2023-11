Olimpia Milano, il colpo è vicino: si lavora per Shaquille Harrison

L’Olimpia Milano sembra vicina a chiudere il tanto atteso colpo di mercato.

Ettore Messina avrà presto il suo rinforzo nel settore esterni. Con tutta probabilità però non sarà Juan Nunez né Luca Vildoza o Austin Rivers. Il nuovo biancorosso dovrebbe essere Shaquille Harrison, classe 1993 che dal 2016 naviga fra NBA (prevalentemente in panchina) e G-League, di cui è stato fra i migliori difensori nella scorsa stagione.

Un colpo che non stuzzica la fantasia dei tifosi ma che comunque può rappresentare un innesto prezioso per colmare le lacune emerse finora, acuite dall’infortunio di Billy Baron. Secondo La Repubblica l’affare è fatto, in realtà pare esserci ancora una piccola distanza tra l’offerta dell’Olimpia e le richieste del giocatore. L’impressione è che Milano abbia in mano l’accordo ma stia ancora temporeggiando nella speranza di riuscire a piazzare un colpo più importante, anche se trovare profili migliori last minute e low cost non è impresa facile. Anche perché ai meneghini un nuovo giocatore serve pressoché subito mentre ogni atleta già utilizzato in EuroLega non sarebbe a disposizione per la coppa prima di Gennaio. Ecco allora i motivi dell’accelerazione nelle ultime ore per Harrison, che sarebbe alla prima esperienza fuori dagli USA ma viene considerato comunque elemento di sicuro affidamento. Vedremo se l’Olimpia chiuderà nella prossime ore oppure se spunterà una pista alternativa, al momento difficile da prevedere.