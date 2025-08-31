Italbasket, Fontecchio dopo la Bosnia Erzegovina: “Vittoria non scontata!”

L’Italbasket vola e lo fa trascinata da un super Simone Fontecchio, autore di una prestazione leggendaria da 39 punti nella vittoria contro la Bosnia ed Erzegovina. Un exploit che vale il record assoluto per un italiano a EuroBasket, oltre a essere la miglior prestazione in maglia azzurra degli ultimi 35 anni.

Al termine della partita Fontecchio, eletto MVP, ha commentato così la sua serata ai microfoni di Sky Sport:

“Ci voleva questa vittoria, non era per niente scontata. Abbiamo fatto un ottimo lavoro contro una squadra tosta, fisica, che ci ha messo le mani addosso dall’inizio alla fine. Non era facile, ma siamo stati bravi a restare compatti”.

Il lavoro difensivo su Nurkic

Interpellato sul piano difensivo, Fontecchio ha sottolineato l’impegno collettivo contro i lunghi bosniaci:

“Sapevamo che Nurkic è un giocatore fondamentale, un combattente sotto canestro. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza buono, anche se ci ha messo in difficoltà a rimbalzo. Ma la squadra ha risposto nel modo giusto”.

Le chiavi della vittoria e lo sguardo verso la Spagna

L’Italbasket di Fontecchio ha sofferto nella prima parte di gara contro la Bosnia Erzegovina ma è cresciuta col passare dei minuti, trovando nel secondo tempo la spinta decisiva:

“Nel secondo tempo abbiamo continuato a fare quello che sappiamo: difesa, ritmo e concentrazione. Era la chiave. Ora dobbiamo recuperare energie, perché ci aspetta una sfida di altissimo livello con la Spagna, e servirà la miglior Italia”.