Italbasket, i 39 punti di Fontecchio sono STORIA: tutti i record

La vittoria dell’Italbasket contro la Bosnia ed Erzegovina ha avuto un protagonista assoluto: Simone Fontecchio. L’ala azzurra ha firmato una prova storica da 39 punti, stabilendo diversi record che lo consacrano definitivamente come leader tecnico ed emotivo di questa Nazionale.

Fontecchio riscrive la storia di Italbasket

I 39 punti messi a referto rappresentano:

la miglior prestazione individuale di sempre per un italiano a EuroBasket,

la sesta miglior performance nella storia con la maglia Azzurra,

il punteggio più alto realizzato da un giocatore azzurro negli ultimi 35 anni.

Un exploit che entra di diritto tra le pagine più memorabili della pallacanestro italiana, confermando Fontecchio come uno dei migliori talenti offensivi in Europa e della storia del nostro basket.

Una serata perfetta contro la Bosnia

Contro una Bosnia trascinata da Jusuf Nurkic e Amar Alibegovic, l’Italia ha trovato nel suo numero 13 la chiave per una vittoria fondamentale verso il passaggio del turno. Fontecchio ha segnato con continuità in ogni momento della gara, dimostrando leadership e una mano caldissima che ha spinto gli azzurri al successo per 96-79.

L’importanza del record per l’Italbasket

La prestazione di Fontecchio non è solo un dato statistico: rappresenta un segnale fortissimo in vista della seconda fase di EuroBasket 2025. Mai negli ultimi decenni un giocatore italiano aveva inciso così tanto sul palcoscenico continentale. Con questa versione di Fontecchio, l’Italia può sognare traguardi ambiziosi.

