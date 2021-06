La Stella Azzurra vince gara3 ed accorcia su San Severo

Stella Azzurra Roma – Allianz Pazienza Cestistica San Severo 77-65

(17-13, 21-17, 16-19, 23-16)

Al termine di una gara comandata per tutti e 40 i minuti, la Stella Azzurra batte San Severo e conquista la prima vittoria nella serie che vale il 2-1.

San Severo costruisce buoni tiri in avvio ma non fa mai canestro ed i padroni di casa ne approfittano con un positivo Nzie (7-0 3′). Ogide è in serata e con sette filati rimette a contatto i suoi (10-7 5′) prima di una nuova sfuriata Stella che costringe Bechi al timeout (15-8 7′), Clarke al rientro rimette in carreggiata i neri per il 17-13 del 10′. Non cambia il leit motiv nella seconda frazione, sono sempre i padroni di casa a comandare (31-21 15′ tripla Thompson) con San Severo (0 triple al 20′) che spreca ripetutamente i possessi per riavvicinarsi (38-30 20′).

Al rientro dagli spogliatoi Menalo fa di nuovo +10 (45-35 22′), San Severo è sempre lì ma non riesce a scendere sotto i 5/6 punti di divario sprecando malamente in attacco i possessi decisivi per il rientro, sono almeno quattro i punti buttati al vento sul finire di periodo che impediscono ai neri di prendersi l’inerzia del match (54-49 30′). In avvio di ultima frazione la Stella Azzurra approfitta di un antisportivo di Ikangi e vola nuovamente in doppia cifra di vantaggio (59-49 31′), San Severo non ne ha più e lascia definitivamente strada ai romani.

Stella Azzurra Roma: Stephen mark Thompson jr 14 (1/5, 3/4), Roberto Rullo 11 (1/3, 2/9), Kevin Ndzie 10 (4/4, 0/0), Lazar Nikolic 9 (3/7, 1/1), Sandi Marcius 9 (3/4, 0/0), Leo Menalo 7 (2/8, 1/1), Thomas Reale 7 (1/1, 1/2), Nicola Giordano 6 (3/7, 0/0), Matteo Ghirlanda 4 (2/5, 0/1), Matteo Visintin 0 (0/5, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 36 15 + 21 (Sandi Marcius 7) – Assist: 20 (Nicola Giordano 6)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andy Ogide 25 (10/12, 1/3), Iris Ikangi 13 (3/5, 2/4), Marco Contento 11 (0/4, 2/6), Rotnei Clarke 8 (1/3, 1/6), Marco Maganza 4 (2/2, 0/0), Riccardo Bottioni 2 (1/4, 0/1), Chris Mortellaro 2 (1/2, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/1), Michele Antelli 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Andy Ogide 9) – Assist: 12 (Rotnei Clarke 5)