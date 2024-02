VIDEO: John Brown sfrutta i suoi giorni liberi per andare a vedere il derby Brindisi-Foggia di Serie C di calcio

John Brown ha lasciato un pezzo del suo cuore a Brindisi e l’ha dimostrato ancora una volta ieri perché nei suoi pochi giorni liberi da giocatore di basket ha deciso di prendere un aereo dal Principato di Monaco per volare nella cittadina salentina per andare a vedere il derby di calcio tra Brindisi e Foggia di Serie C.

Ecco le sue storie che provano quanto detto da noi sopra:

John Brown non ha mai nascosto il suo amore per la città di Brindisi e per i brindisini, fa sempre di tutto per dimostrarlo e questa è davvero l’ennesima volta in cui l’ha fatto.

Non è affatto scontato in un basket dove un giorno sei in Italia, il giorno dopo in Francia e quello dopo ancora in Venezuela. I giocatori cambiano città come se fossero calzini e non tutti si affezionano così tanto a un luogo da addirittura tornarci per vedere un derby di calcio di Serie C nei pochi giorni di pausa a disposizione. Poi è vero che il Salento è stupendo e quindi lo capiamo, però la maggior parte dei giocatori o visitano città in questi giorni oppure scappano in qualche isola caraibica.

Immagine in evidenza: @monetundo

Leggi anche: Gli Indiana Pacers giocheranno nella prossima arena di Cantù?