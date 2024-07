Italbasket, impresa Azzurrini: l’Under 17 ribalta l’Australia e vola ai quarti dei Mondiali

Con una prestazione straordinaria offerta soprattutto nell’arco del secondo tempo e poi nell’overtime, la Nazionale Under 17 ha superato l’Australia 95-91 dopo un tempo supplementare e si è qualificata per i Quarti di finale al Mondiale di categoria che si sta giocando in questi giorni a Istanbul (Turchia).

Splendida la reazione degli Azzurri, capaci di tornare in partita dal -19 (35-54) e poi di piegare all’overtime una squadra che nei giorni scorsi si era classificata al primo posto nel girone D.

Nel finale dei regolamentari, il 5-0 propiziato da Ceccato e Garavaglia negli ultimi 24 secondi di gara ci aveva permesso di tornare a sperare sul 79 pari e dopo l’ennesima palla persa dei gialloverdi, l’Italia aveva anche avuto l’occasione di chiuderla senza dover ricorrere all’overtime, peraltro poi dominato.

Domani giorno di riposo, venerdì (16:30 ora locale) l’Italia torna in campo per affrontare nei Quarti di finale il Portorico, a sua volta capace oggi di ribaltare il pronostico contro la più quotata Francia (91-84, Quinones 42 punti).

Questo il quadro completo dei Quarti.

Lituania-Nuova Zelanda

Spagna-Turchia

Usa-Canada

Italia-Portorico

Contro l’Australia il miglior marcatore Azzurro è stato Diego Garavaglia con 19 punti, in doppia cifra anche Achille Lonati a quota 13 e decisivo nel supplementare, oltre a Maikcol Perez (18) e Mattia Ceccato (11).

Il tabellino degli Ottavi di finale

Italia-Australia 95-91 d1ts (15-16; 20-25; 22-22; 22-16; 16-12)

Italia: Hassan 8 (1/3, 1/4), Perez* 18 (7/9, 0/1), Mathis* 8 (1/2, 0/3), Nistrio 3 (1/2), Granai (0/1), Carnevale (0/2 da tre), Suigo 9 (4/7), Lonati* 13 (1/3, 3/8), Garavaglia* 19 (6/9, 2/7), Accorsi 5 (1/4 da tre), Ceccato 11 (2/4, 2/2), Angeletti* 1 (0/2) All: Mangone.

Australia: Walker 11 (1/1, 3/5), Robinson ne, Cotton* 13 (3/5, 2/5), Daniels* 16 (4/10, 1/4), Dickeson 3 (1/1 da 3), Kuany 2 (0/1, 0/3), Beauchamp* 2 (0/3, 0/2), Pilimai 1, Nyuon* 22 (10/14, 0/1), Sewell* 6 (3/7), Cheesman 13 (4/7, 1/2), Akhuar 2 (1/2, 0/2). All: Cooper Brown

Arbitri: Carlos Velez (Colombia), Maripier Malo (Canada), Daigo Urushima (Giappone)

Ufficio Stampa FIP