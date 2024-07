Tutte le curiosità statistiche dell’Eurolega di basket: ecco quali sono i record da battere

Il mondo dello sport è legato da una magia fra le città e tifosi, sempre più spesso è possibile ammirare dei veri e propri miracoli statistici anche nel palinsesto bet del basket, dove per esempio, il Real Madrid è la squadra che domina l’Albo d’Oro dell’Eurolega, come accade nel calcio con il Real Madrid in Champions League.

Ed ecco subito il primo record che presenta una curiosità statistica particolarmente interessante, perché nel basket il Real Madrid ha vinto 11 volte l’Eurolega, piazzandosi al top dell’Albo d’Oro e delle finali disputate: 21. In Champions League accade la stessa cosa per il Real Madrid versione calcio, che domina con 15 titoli le classifiche all time.

Ma i record da battere nel basket Europeo sono davvero tanti, scopriamo insieme tutte le curiosità statistiche che ogni vero appassionato di basket dovrebbe conoscere come una preghiera sacra.

Le più vincenti in Eurolega, la squadra italiana con più titoli



Al secondo posto dell’Albo d’Oro dell’Eurolega c’è il CSKA Mosca con 8 titoli e un totale di 14 finali disputate, segue uno straordinario Panathinaikos campione in carica con 7 finali su 8 vinte, l’ultima proprio nel 2024.

Il Maccabi Tel Aviv ha trionfato in Eurolega 6 volte su 15, mentre la squadra italiana di basket con più titoli vinti in questo torneo è la Pallacanestro Varese con 5 trionfi su 10 finali disputate: tutte tra il 1969 e il 1979. La seconda squadra italiana di basket più vincente in Eurolega è l’Olimpia Milano con 3 finali su 5 vinte.

Italia e Spagna al top in Eurolega

Le Nazioni al top nell’Albo d’Oro di Eurolega sono Spagna e Italia, con gli Iberici che possono vantare un totale di 14 titoli, 2 del Barcellona e uno della Joventut Badalona in aggiunta agli 11 del Real Madrid.

Per l’Italia oltre agli 8 titoli già citati ci sono i 2 titoli di Virtus Bologna, il titolo della Virtus Roma e gli altri 2 trionfi in Eurolega del Cantù: totale, 13 vittorie.

Chi sono gli allenatori più vincenti in Eurolega?

Il Carlo Ancelotti del basket è Zeljko Obradovic, allenatore serbo che dal 1992 al 2017 ha vinto 9 titoli di Eurolega con 5 squadre diverse: Panathinaikos, Partizan Belgrado, Joventut Badalona, Real Madrid e Fenerbahce. Obradovic è l’unico allenatore di basket che ha vinto cinque volte l’Eurolega con la stessa squadra: il Panathinaikos.

Tra gli allenatori italiani spicca Ettore Messina, unico Azzurro capace di vincere 4 volte l’Eurolega, due con la Virtus Bologna, sempre al top nelle scommesse online di basket, più due volte con il CSKA Mosca. Anche Gomelsky, Ferrandis e Malikovic hanno vinto 4 volte l’Eurolega.

Nigel Haynes: il mito

Non solo negli USA, ma anche in Europa abbiamo il nostro mezzo Wilt Chamberlain, perché Nigel Haynes con il Fenerbahce nel match del 29 marzo contro l’Alba Berlino ha messo a segno ben 50 punti in una sola gara. A Chamberlain spetta il record di 100 punti in un solo match, era il lontano 1962.