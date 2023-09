Italbasket, l’orgoglio del Poz: “Abbiamo un presente e un futuro, in queste competizione serve fortuna”

Gianmarco Pozzecco orgoglioso della sua Italbasket anche dopo la scoppola presa dagli Stati Uniti nei quarti di finale del Mondiale.

Ai microfoni della Rai Il CT rivendica il percorso della sua squadra e si rammarica per un sorteggio che ha posto Team USA troppo presto sulla strada degli Azzurri.

Adesso proviamo dispiacere e amarezza ma siamo fra le prime otto del mondo. Nessuno sperava e credeva in questo traguardo, solo i miei ragazzi che anche oggi sono stati meraviglioso. Brutto battere la Serbia, arrivare primo nel girone e prendere comunque gli Stati Uniti nei quarti. Lo avevo detto dopo un sorteggio apparentemente agevole per il primo girone: la fortuna serve dopo. Se vuoi arrivare in fondo a queste competizioni devi avere un po’ di fortuna negli accoppiamenti, noi in teoria avremmo dovuto giocare con la Lituania ai quarti. Comunque speravo di vincere anche oggi perché mi fido dei miei ragazzi ma ci sono stati tanti fattori avversari: gli USA hanno tirato con il 50% da tre punti ed erano reduci da una sconfitta… La nostra squadra comunque ha un presente e un futuro.