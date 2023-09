Italbasket, Datome: “Stati Uniti ingiocabili per atletismo e fisicità”

L’Italia esce con le ossa rotte dal quarto di finale dei Mondiali con gli Stati Uniti.

Il capitano azzurro, Gigi Datome, ha commentato la sconfitta ai microfoni della Rai, individuando nella differenza di atletismo e fisicità le cause della sconfitta.

Hanno una fisicità e un atletismo che noi ci sogniamo. Inoltre hanno segnato da fuori, noi no: in questo modo è impossibile giocarsela. Fa male uscire anche se perdi da sfavorito. Ed è molto brutto arrivare primi nel girone ma affrontare comunque gli Stati Uniti. La mio opinione sul gruppo e sui compagni non cambia, gli voglio bene come fratelli.