Italbasket, partito oggi il raduno: una sostituzione tra i convocati del Poz

L’Italbasket ha iniziato oggi la preparazione in vista della sfida dell’11 novembre contro la Spagna: gli Azzurri si sono radunati a Pesaro, dove giocheranno contro la Roja, fatta eccezione per i giocatori di Milano e Virtus Bologna che potranno unirsi ai compagni solo da giovedì per l’impegno di EuroLega. Gianmarco Pozzecco ha dovuto fare una sostituzione obbligata tra i 18 pre-convocati. Dato l’infortunio alla caviglia rimediata domenica da Diego Flaccadori, la guardia di Trento è stata sostituita da Davide Moretti.

Questo l’elenco definito dei pre-convocati, dai quali alla fine verrà estrapolata la lista dei 12 che scenderanno in campo contro la Spagna e la Georgia per le qualificazioni alla World Cup 2023: