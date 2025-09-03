Italbasket, possibili incastri agli Ottavi: lo spauracchio Francia è più che concreto

L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco si prepara all’ultima giornata della fase a gironi di EuroBasket 2025, con ancora da definire il piazzamento finale nel proprio gruppo e con lo spauracchio Francia concretissimo. Dopo la prestigiosa vittoria contro la Spagna, gli azzurri sognano il primo posto, ma restano aperti diversi scenari che influenzeranno in maniera decisiva l’accoppiamento agli ottavi di finale.

Italia prima se…

La formula è chiara: l’Italia chiuderebbe al primo posto del girone se la Spagna batte la Grecia e, contemporaneamente, gli azzurri rispettano il pronostico nell’ultima sfida contro Cipro, già eliminata. In questo caso, l’Italbasket eviterebbe un incrocio pericolosissimo con la Francia agli ottavi.

Il rischio Francia agli Ottavi

Se invece l’Italia dovesse chiudere al secondo posto, il tabellone prevede un possibile incrocio con la Francia, che a sua volta può arrivare terza nel suo girone. Uno scenario tutt’altro che ideale per gli uomini di Pozzecco, che preferirebbero affrontare un avversario più alla portata nella fase a eliminazione diretta.

Gli incastri dipendono dall’ultimo turno del gruppo della Francia, dove Polonia, Slovenia e Israele sono ancora in lotta per le prime quattro posizioni.

Gli scenari possibili

Dando per scontato il successo di Francia e Polonia contro Islanda e Belgio:

con vittoria della Slovenia contro Israele: Francia chiuderebbe prima , Polonia seconda, Slovenia terza e Israele quarta. In questo caso, niente rischio per l’ Italia seconda, che eviterebbe i Bleus.

, Polonia seconda, Slovenia terza e Israele quarta. In questo caso, niente rischio per l’ Con vittoria di Israele contro la Slovenia: Israele chiuderebbe primo, Polonia seconda, Francia terza e Slovenia quarta. In questo caso, se l’Italia arrivasse seconda, l’incrocio sarebbe proprio con la Francia agli Ottavi.

Il verdetto all’ultima giornata

Una vittoria slovena spalancherebbe la strada a un tabellone più morbido per gli azzurri, mentre un successo israeliano rischierebbe di creare il temuto Italia–Francia già agli Ottavi.

La certezza è che l’Italbasket ha ancora il destino nelle proprie mani: vincere contro Cipro e sperare nell’aiuto della Spagna per blindare il primo posto e presentarsi alla fase a eliminazione diretta con fiducia e ambizione.