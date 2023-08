Gianmarco Pozzecco ha annunciato che Riccardo Visconti è stato informato poco prima della partita che può lasciare il raduno e quindi non potrà vivere l’esperienza Mondiale con l’Italbasket.

“Vorrei ringraziare Riccardo Visconti per ciò che ha dato alla squadra in questi giorni di raduno. È un giocatore di alto livello e ci ha aiutato in questo percorso di costruzione del gruppo. Dispiace davvero. Questi ragazzi sono tutti meravigliosi e ho una grande considerazione per tutti loro. Dobbiamo continuare a lavorare e a stare bene insieme”.

Nella partita di stasera Riccardo Visconti ha avuto spazio, così da fargli assaggiare l’Azzurro per l’ultima volta quest’estate, ma non ha per nulla brillato nell’Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco. Purtroppo il classe 1998 di Pesaro non è riuscito a dimostrare il suo valore e a far ricredere il Poz della scelta.

A questo punto, già da domani, i giocatori a disposizione del commissario tecnico saranno 14, con Tomas Woldetensae quasi certo taglio, mentre il dodicesimo sarà una lotta tra i lunghi: Momo Diouf (che ha fatto benissimo in Trentino), Luca Severini e Gugliemo “Willy” Caruso. Stiamo a vedere chi la spunterà alla fine tra questi 3.

