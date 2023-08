Italbasket, Spagnolo è l’MVP della Trentino Basket Cup: “Siamo una famiglia”

Matteo Spagnolo ha vinto il premio di MVP della Trentino Basket Cup con l’Italbasket nella “sua” Trento, città che l’ha ammirato per tutta questa stagione di Serie A.

Il ragazzo questa sera è stato il migliore in campo e gli hanno conferito per questo motivo il premio come miglior giocatore della competizione. Qui le sue parole nell’immediato dopo-partita:

“Siamo una famiglia, come ha detto anche Gabriele Procida: in campo dimostriamo carattere ma credo che l’aspetto più importante sia che mettiamo cuore in ogni momento. Si vede che il gruppo è molto unito”.

Il termine “famiglia” è molto chiaro alla Nazionale spagnola ma piano piano sta entrando anche nel gergo dei nostri ragazzi, soprattutto tra i veterani, e in questo ha fatto la differenza Gianmarco Pozzecco che reputa tutti i giocatori suoi figli… o nipoti.

Queste due prestazioni, soprattutto questo da MVP, di Matteo Spagnolo probabilmente gli varranno la convocazione per il Mondiale asiatico con l’Italbasket, anche se la strada è lunga e la concorrenza è agguerrita.

Sicuramente ha dimostrato di stare bene e aver superato i piccoli problemi fisici che non gli avevano permesso di rendere al meglio durante gli allenamenti alla Summer League di Las Vegas con i Minnesota Timberwolves.

