Italia-Angola, le pagelle: Tonut e Fontecchio salvano gli Azzurri da una figuraccia

L’Italia vince contro l’Angola facendo più fatica del previsto ma alla fine Fontecchio, Tonut e Melli hanno fatto la differenza in favore degli Azzurri.

ITALIA

Marco Spissu: 5. Senza triple in una partita come questa, molto fisica, è poco incisivo.

Stefano Tonut: 7,5. Nel primo tempo ci tiene in piedi da solo. Nella ripresa continua la buona prestazione ma scende un po’ perché sale Fontecchio.

Nicolò Melli: 6,5. Enorme in difesa, non fisicamente ma psicologicamente. Fernando fatica tantissimo quando c’è lui in campo, gli entra davvero in testa.

Achille Polonara: 5. Un paio di cose buone nel primo quarto ma nel secondo tempo è stato praticamente panchinato. Non una giornata memorabile per il neo bolognese.

Giampaolo Ricci: 6,5. Inizia male, migliora e alla fine comunque raggiunge la doppia cifra con 12 punti.

Simone Fontecchio: 7,5. Se nel primo tempo è un dominio di Tonut, nel secondo Fonte spiega pallacanestro agli angolani. Top scorer del match con 19 punti insieme a Dundao.

Matteo Spagnolo: 4,5. A parte quella furbata che ci ha regalato 2 punti facili, una partita pessima. Unico italiano tra quelli che sono scesi in campo senza nemmeno un punto a referto. Può solo fare meglio.

Alessandro Pajola: 5,5. Senza infamia e senza lode. Fa il suo in difesa, lui che è un Ministro, e ruba furbescamente 4 tiri liberi.

Gabriele Procida: S.V. Avrebbe meritato molto più spazio in una gara come questa.

Momo Diouf: N.E.

Luca Severini: 5. Prova a fermare i centroni africani ma non ci riesce. Partita insufficiente perché anche lui spara a salve dalla lunga distanza.

Luigi Datome: 5. Si fa trascinare in questo vortice infinito di triple sbagliate.

All. Gianmarco Pozzecco: 5. I suoi giocano benino, costruiscono, ma non segnano mai da dietro l’arco. Probabilmente avrebbe potuto e dovuto dare minuti a Momo Diouf e più spazio a Gabriele Procida, due che fanno della fisicità un mantra.

ANGOLA: Bango 5,5; de Sousa 5,5; Domingo 5,5; Dundao 8; Fernandes SV; Fernando 6,5; Francisco 5,5; Goncalves 6,5; Kokila 6; Maconda SV; Monteiro 6,5; Paulo 5,5. All. Claros 7.

