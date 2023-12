Italbasket, Pozzecco sibillino sul ritorno in Nazionale di Belinelli…

Gianmarco Pozzecco ha rilasciato una lunga intervista ad Andrea Tosi de La Gazzetta dello Sport dove ha principalmente parlato del match di questa sera tra il suo ASVEL Villeurbanne e l’Olimpia EA7 Milano al Mediolanum Forum di Assago. Tra le varie domande è stato anche chiesto a Pozzecco sul ritorno di Belinelli con l’Italbasket dopo i tanti anni di assenza e lui ha risposto così:

“Non sono affatto stupito delle sue prestazioni. I campioni come Beli sono campioni per sempre. E mi fermo qui…”, rispondendo alla domanda se Belinelli farebbe comodo alla sua Italia.

Il Beli ha saltato Pre-Olimpico e Olimpiade del 2021, EuroBasket 2022 e Mondiale 2023. Nel 2020 non si è fatto nulla causa Covid e quindi è dal 2019 che non lo vediamo vestire la canotta azzurra in una competizione vera, ovvero al Mondiale in Cina.

Si tratterebbe di un The Last Dance per uno che ha sempre onorato la maglia azzurra, anche nei suoi tanti anni di NBA. E sarebbe ancora meglio se si riuscisse a portare dietro anche Daniel Hackett, visto quello che ha fatto ieri con l’Olympiacos e in generale quest’anno con la Virtus.

Stiamo a vedere per Hackett, che è sicuramente più difficile, ma non ci sentiamo di escludere a priori l’ipotesi Belinelli con l’Italbasket di Pozzecco al Pre-Olimpico caraibico…

