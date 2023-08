Italbasket, qualcosa scricchiola: alla FIP non piace il sistema delle “deleghe” di Pozzecco?

Le parole del presidente federale Gianni Petrucci hanno un peso specifico elevatissimo.

Dopo la sconfitta con la Repubblica Dominicana, l’espulsione di Gianmarco Pozzecco e il successivo show negli spogliatoi, il presidente della FIP ha alzato la voce. Petrucci ha rimesso in riga il Poz ma anche il suo staff, facendo un discorso allargato quando ha parlato di atteggiamenti sbagliati da non vedere mai più.

Il numero uno della Federbasket ha rilasciato anche un’intervista esclusiva a Sky Sport, rimarcando gli stessi concetti espressi dinanzi agli altri cronisti. Nel finale però Alessandro Mamoli, prendendo spunto dal fatto che contro i caraibici due tecnici sono andati alla panchina (e non direttamente a Pozzecco), ha chiesto al presidente federale una opinione riguardo la metodologia di Pozzecco. L’ex allenatore di Varese e Sassari, infatti, è solito delegare molti aspetti ai suoi assistenti, tanto è vero che anche nella versione azzurra non è raro vederlo seduto mentre Edoardo Casalone conduce la squadra. La cosa è accaduta, ad esempio, anche nell’ultima amichevole pre-Mondiale, contro la Nuova Zelanda, un’altra circostanza in cui il Poz si era mostrato nervoso verso gli arbitri.

La risposta di Petrucci, seppur velata, lascia trasparire insoddisfazione riguardo le troppe deleghe che Pozzecco affida al suo staff: “La Federazione fa un contratto principale con il tecnico responsabile, dico questo”.