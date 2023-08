La Turchia rincara la dose: Larkin e Wilbekin saranno considerati stranieri in campionato

Non si placa l’ira della TBF, la Federazione turca, che se l’è presa con Shane Larkin e Scottie Wilbekin per aver saltato le qualificazioni al Preolimpico, perse dalla Turchia in casa in finale contro la Croazia. I due americani che hanno passaporto turco e hanno giocato con la Nazionale anatolica in passato hanno deciso di non giocare, Larkin tra l’altro per via di un infortunio. Nonostante questo la Federazione li ha prima multati e sospesi per 5 gare a testa in campionato, e ora ha cambiato le regole per penalizzarli ancor di più.

Secondo il regolamento un giocatore naturalizzato sanzionato dalla Federazione perde il proprio status di passaportato per il campionato. Ciò significa che sia l’Efes con Larkin che il Fenerbahçe con Wilbekin avranno uno slot in meno per gli stranieri. I giocatori possono fare ricorso, ma a giudicare da come stanno andando le cose è difficile che questo venga accolto.

Si tratta dell’ennesimo provvedimento atto a mortificare Larkin e Wilbekin per il loro forfait, la Federazione sta facendo tutto ciò che è in suo potere per “vendicarsi”.

Fonte: Basketfaul