Italbasket, sfumato il sogno Banchero si punta tutto su Darius Thompson

Ormai possiamo dire con – quasi – estrema certezza che Paolo Banchero non vestirà mai la maglia dell’Italia, né ai Mondiali del 2023 né più avanti, perché è evidente a tutti che vuole giocare – anche per motivi economici – con il Dream Team. Proprio per questo motivo l’Italbasket sta facendo di tutto per far sì che Darius Thompson sia abile e arruolabile per quest’estate.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, appena terminata la stagione con il Baskonia, dove tra l’altro è stato finora tra i migliori, sia in Spagna sia soprattutto in EuroLega, Darius Thompson tornerà a Brindisi per completare le pratiche burocratiche e diventerà a tutti gli effetti un giocatore convocabile da Gianmarco Pozzecco per l’Italbasket.

Tuttosport spiega anche che sta per diventare azzurro anche Jalen Montonati, classe 2007 e figlio d’arte. Il padre – Brian – ha giocato lungamente in Italia tra Jesi, Capo D’Orlando, Pesaro e Imola. Il figlio Jalen debutterà con l’under 16 azzurra e, avendo preso il passaporto italiano prima dei 16 anni, sarà così eleggibile a tutti gli effetti, ripercorrendo il percorso che a suo tempo fece Nico Mannion. Montonati, di ruolo ala forte, quasi sicuramente verrà scelto al Draft NBA del 2026 e ci sono buone possibilità che venga chiamato con una pick mediamente alta.

Leggi anche: Nikola Jokic supera di nuovo Wilt Chamberlain: statisticamente è il miglior centro della storia NBA?