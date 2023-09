Italbasket, vinciamo le ultime 2 partite di Gigi per Gigi!

Ora siamo certi che sabato 09/09/2023 Gigi Datome giocherà l’ultima partita con l’Italbasket e in generale la sua ultima gara di sempre da giocatore professionista.

Come, purtroppo, ben sappiamo non possiamo più sperare né in una medaglia né in una qualificazione olimpica però possiamo arrivare al 5° posto in un Mondiale, che sarebbe comunque il secondo miglior risultato di sempre per la storia della nostra Nazionale a una FIBA World Cup (siamo arrivi 2 volte al 4° posto ma l’ultima volta è accaduto 45 anni fa).

Per potersi giocare la finale 5°-6° posto e non 7°-8°, bisogna vincere quest’oggi contro la Lettonia di Luca Banchi, che non ha alcuna intenzione di smettere di stupire. I nostri ragazzi dell’Italbasket hanno più volte detto che vogliono onorare queste 2 gare per Gigi, visto che saranno le sue ultime 2 di sempre, nonché le numero 202 e 203 con la maglia azzurra.

Ricci, Tonut, Pajola, Melli, Pozzecco, tutti quanti hanno detto che queste partite sono per lui. Sappiamo che il Poz potrebbe fare degli esperimenti e quindi potrebbero giocare qualche minuto in più Matteo Spagnolo, Gabriele Procida e Momo Diouf, oltre che Datome stesso. Stiamo a vedere se riusciremo a battere la Lettonia e quindi sperare in un quinto posto per il match di sabato alla Mall of Asia di Manila.

