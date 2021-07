Italia-Australia, le pagelle: Gallinari flop, Fontecchio e Mannion non mollano mai

All’Italia non riesce l’impresa di battere l’Australia, fatta apparire però più “normale” del previsto. Una buona prova nel complesso per gli Azzurri, ai quali è sicuramente mancato un Gallinari da appena 5 punti e panchinato alla fine da Sacchetti. Qui il recap completo di Italia-Australia.

Italia

Marco Spissu, sv: A sorpresa lanciato in quintetto da Sacchetti, la sua partita dura 5′ e poi viene panchinato.

Nico Mannion, 7: Partita non certo brillante per il “Red Mamba” italiano. Parte forte nel primo tempo per poi perdersi nel secondo. Nel finale si intestardisce spesso nell’1vs1, ma bisogna dargli atto di essere l’ultimo a mollare a forza di penetrazioni per tenere gli Azzurri incollati alla partita.

Stefano Tonut, 6: In difesa soffre tanto Mills, in attacco prova a produrre qualcosa. Una prova sufficiente.

Danilo Gallinari, 5: La grande delusione di oggi. Svogliato, poco aggressivo, alla fine produce la miseria di 5 punti in 19′ e viene panchinato per tutto il finale. A questa Italia serve sicuramente un Gallo migliore.

Nicolò Melli, 5.5: Fa tante piccole cose utili, tra difesa e sfondamenti presi. Pesano però gli 0 punti messi a segno, da un giocatore del suo calibro è lecito aspettarsi qualcosa anche in attacco.

Simone Fontecchio, 7.5: Non ci sono più parole per descrivere i miglioramenti di questo giocatore. Anche oggi 22 punti, top scorer della partita, ed un paio di canestri nel finale che riportano gli Azzurri in partita quando nessuno ci credeva più.

Giampaolo Ricci, 6: Dopo l’NE contro la Germania, viene buttato nella mischia e a tratti risponde bene. Nel primo tempo segna la tripla del momentaneo pareggio, nel secondo ha qualche problema di falli.

Riccardo Moraschini, 5.5: Non riesce a ripetere la positiva prestazione di qualche giorno fa, segna solo 2 punti anche se con tanto impegno.

Michele Vitali, 6.5: Uno dei migliori tra gli Azzurri. Riesce a tradurre la sua intensità in giocate utili alla squadra con difesa e sfondamenti. Qualche sbavatura c’è, ma nel terzo quarto è anche lui a tenere in partita l’Italia.

Achille Polonara, 6: Sicuramente una prestazione migliore rispetto a quella contro la Germania. I punti sono 12 alla fine, anche se il rendimento ha alti e bassi. A volte segna tiri quasi impossibili e poco dopo sbaglia una schiacciata comoda da sotto.

Alessandro Pajola, 6: Come al solito tanta intensità che a tratti mette in difficoltà gli esterni australiani.

Coach Meo Sacchetti, 5.5: Lascia perplessi la scelta (a posteriori sbagliata) di schierare Spissu in quintetto, così come quella di non provare a inserire Tessitori quando il problema principale in difesa era nel pitturato. Coraggioso nel panchinare Gallinari a causa dello scarso rendimento.

Australia

Goulding sv, Mills 8, Green sv, Ingles 7, Dellavedova 5, Sobey sv, Thybulle 7, Exum 4.5, Baynes 7, Landale 7.5, Kay 7. Coach Goorjian 6.5.

Foto: FIBA