Bronny James, contratto garantito coi Lakers: quanto guadagnerà?

Di solito chi viene scelto al secondo turno al Draft, ancor di più chi viene scelto alla fine del secondo turno, non è per niente sicuro di far parte del roster per la stagione che verrà. Deve prima passare dalla Summer League e poi ancora dal training camp per sperare in una conferma, spesso con un contratto parzialmente garantito o un two-way contract. Bronny James, nonostante sia stato la 55° scelta assoluta, fa naturalmente eccezione.

Come scritto poco fa da Shams Charania, Bronny firmerà un contratto pluriennale interamente garantito e farà parte al 100% del roster dei Lakers nella prossima stagione.

Quanto guadagnerà Bronny James?

I soldi per Bronny non sono sicuramente un problema, d’altronde suo padre è uno degli atleti più pagati al mondo. La NBA ha regole precise per i contratti dei rookie scelti al primo giro. Lo stipendio è direttamente proporzionale alla scelta al Draft: ad esempio la prima assoluta, Zaccharie Risacher, guadagnerà più di tutti i colleghi, 12.5 milioni di dollari nel primo anno.

Nel caso dei giocatori scelti al secondo turno al Draft invece non ci sono parametri precisi, come detto quasi sempre il contratto non è garantito. Nel caso di James Jr, è probabile che lo stipendio sarà pari a 1.1 milioni di dollari per il primo anno, vale a dire il minimo salariale per un rookie.