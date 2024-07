Italbasket, contro il Bahrain è un allenamento: +61, testa a Porto Rico

Come ci si poteva aspettare, non c’è stata storia tra Italbasket e Bahrain nella prima partita del Preolimpico di San Juan. Gli Azzurri si sono imposti 114-53 dopo un inizio in cui entrambe le squadre sono sembrate un po’ arrugginite. Petrucelli ha segnato il primo canestro del match dopo quasi 2′ e da lì l’Italia non si è più guardata indietro.

L’intensità è stata abbastanza bassa e da una parte ha permesso agli Azzurri di conservare le energie per la sfida decisiva contro Porto Rico. Dall’altra però speriamo non abbia compromesso il livello di attenzione, perché il Bahrain è stata davvero poca cosa. Gli asiatici hanno segnato solo 9 punti nel primo quarto e 25 in tutto il primo tempo.

L’Italbasket ha dilagato con 14 punti a testa di Nicolò Melli e Danilo Gallinari. Il risultato mai in discussione ha permesso a Pozzecco di “risparmiare” il Gallo, rimasto in campo solo 15′.

Ora l’appuntamento per gli Azzurri è tra un paio di giorni: la notte italiana tra giovedì e venerdì, alle 2.30 italiane, l’Italbasket affronterà Porto Rico (in campo per la prima volta domani contro il Bahrein). Una vittoria contro i padroni di casa consentirebbe all’Italia di chiudere il girone al primo posto e probabilmente evitare la Lituania fino all’eventuale finale.

Italbasket: Spissu 6, Mannion 9, Abass 11, Tonut 10, Gallinari 14, Melli 14, Ricci 9, Bortolani 11, Caruso 11, Polonara 13, Pajola, Petrucelli 6.

Bahrein: Buallay, Chism 4, Haji 12, Rashed 5, Isa 5, S. Hasan, Azzam 6, Melad, M. Hamoda 10, Z. Hamoda 9, A. Hasan 2.

Foto: FIBA