Italia-Filippine, i dati televisivi sono davvero molto interessanti!

La partita tra Italia e Filippine è stata la più seguita tra quelle degli Azzurri a questa FIBA World Cup sulla Rai perché circa 700mila persone hanno visto il match di martedì pomeriggio, per uno share pari al 6,6%, tantissimo per la palla a spicchi.

Considerate che contro la Repubblica Dominicana, in un match giocato di domenica mattina, non siamo arrivati a 600mila mentre contro l’Angola ci siamo fermati a meno di 300mila.

Giusto per darvi un dato che vi fa capire il risultato, Italia contro Filippine ha avuto un dato di share paragonabile al Gran Premio di Formula 1 di questo weekend (meno persone ma siamo vicini in termini di share).

In tutto questo dobbiamo aggiungere le migliaia di persone che hanno preferito guardare la partita su Sky Sport e NOW e poi anche quelle su DAZN e Raiplay. Ci sentiamo di dire che abbiamo superato abbastanza tranquillamente il milione di telespettatori, anche se non abbiamo i dati precisi per confermarvelo.

Stiamo a vedere se dopodomani contro la Serbia si supererà il milione di telespettatori solo su Rai 2. Ci sentiamo di dire di sì, anche perché è venerdì pomeriggio e quindi molte persone prenderanno dei permessi dal lavoro per supportare i nostri ragazzi a Manila.

