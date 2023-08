La Slovenia non sbaglia e batte anche Capo Verde

Slovenia 92 – 77 Capo Verde

(24-21 / 21-17 / 24-17 / 23-22)

Buon avvio della Slovenia che sull’asse Doncic-Tobey costruisce i primi punti, con Capo Verde che rimane a contatto grazie a Ivan e Joel Almeida. Litiga con il ferro Luka che muove il suo tabellino solo dai liberi, ma è bravo a trovare i compagni come nel caso dell’assist per la tripla di Dragic (16-10 dopo 6′). La squadra di coach Trovoada però riesce a tornare a in parità con un parziale di 5-11. In chiusura di quarto la tripla di Prepelic e il layup di Lima fissano il punteggio sul 24-21.

La guardia slovena in forza al Valencia continua a essere un riferimento in attacco, con Doncic che viene fermato spesso e volentieri con le cattive dalla difesa (8/10 ai liberi in 12′). Betinho Gomes e Will Tavares tengono lì gli squali blu: 35-31 al 16′. Sull’ennesimo fallo fischiato a favore di Doncic arriva il tecnico per proteste a coach Trovoada. Alza i giri del motore la stella con il numero 77: porta via palla Tavares e serve Samar che fa 45-38 alla fine del primo tempo.

Alla ripresa delle operazioni la Slovenia rimane negli spogliatoi e Capo Verde ne approfitta: parziale di 0-7 firmato Correia-Gomes-Tavares e parità a quota 45. Ci pensa Doncic a interrompere il digiuno offensivo dei suoi, ma in questo momento l’inerzia è tutta dalla parte dei capoverdiani infatti coach Sekulic ferma la partita. Riorganizzate le idee, arriva il contro-parziale sloveno con il duo Doncic-Prepelic (2 il primo e 7 il secondo). La Slovenia chiude il terzo quarto in maniera completamente opposta a come lo aveva cominciato, con Capo Verde che segna un solo punto negli ultimi 180 secondi. Dopo 30 minuti è 69-55.

Prova a non mollare la squadra di Trovoada, ma con il parziale in chiusura di terzo periodo la Slovenia ha messo le mani sulla partita e ora riesce a mantenere la doppia cifra di vantaggio grazie soprattutto a Prepelic e l’ex Brescia Nikolic. Ancora Klemen Prepelic, il migliore dei suoi quest’oggi: prima alza per Tobey, poi lucra un fallo su tiro da tre e dalla lunetta fa +20 Slovenia. Negli ultimi 5′ Capo Verde prova a rendere meno amaro il passivo con Tavares. A Okinawa finisce 92-77. Slovenia che passa come prima classificata il girone F.

I migliori

Slovenia: Luka Doncic 19; Klemen Prepelic 18

Capo Verde: Betinho Gomes 17; Kenneti Mendes 10

Foto: fiba.basketball