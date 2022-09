Italia-Grecia, le pagelle: per Fontecchio non ci sono più parole, Tonut e Polonara positivi

Italia

Marco Spissu, 6: Partita ordinata, smazza 6 assist e segna una tripla importante nel quarto quarto per tenere gli Azzurri in partita.

Nico Mannion, 5: L’unica nota stonata della serata, sbaglia tanto in attacco, tiri compresi. Alla fine 1/7 dal campo e 2 palle perse.

Stefano Tonut, 7: Se l’Italia rimane in partita fino alla fine è merito suo e di Fontecchio. Nel quarto periodo con due triple riapre la gara dal nulla, quando sembrava finita. Peccato per l’errore a fil di sirena, ma era un tiro obiettivamente difficilissimo da mettere.

Nicolò Melli, 6: Ha l’ingrato compito di marcare Giannis e ce la fa a tratti. Offensivamente non ha lo stesso impatto avuto contro l’Estonia, ma avere a che fare con la superstar dei Bucks in difesa gli toglie energie.

Simone Fontecchio, 8: Ormai c’è poco da commentare. Fontecchio è una sicurezza, non sfigura nemmeno contro un due volte MVP della NBA come Giannis e chiude con 26 punti, uno in più del greco. Nel finale gli Azzurri si aggrappano a lui, che riesce a fare il massimo e li riporta in partita.

Giampaolo Ricci, 5.5: Non ha un grande impatto, tira 1/6 dal campo, ma la sua valutazione non è del tutto insufficiente perché dà una mano a rimbalzo in attacco nel finale.

Achille Polonara, 7.5: Il migliore dopo Fontecchio, grande presenza a rimbalzo (alla fine 10) e finalmente stiamo rivedendo l’Achille di un anno fa. Segna anche canestri fondamentali per non far scappare la Grecia nel secondo tempo.

Alessandro Pajola, sv: Solo 2′ in campo e niente di indimenticabile.

Luigi Datome, 6.5: Buona prova sia in attacco che in difesa, nonostante sia cestisticamente più silenzioso è uno dei leader di questa squadra.

Coach Gianmarco Pozzecco, 6.5: Fa quello che può per rendere la vita il più difficile possibile a Giannis Antetokounmpo, con una squadra nettamente più modesta va ad un tiro dal supplementare contro la Grecia. Motiva i giocatori quando serve, nel complesso una buona prova di maturità.

Grecia: Dorsey 7.5, Larentzakis sv, Agravanis 7.5, Calathes 6, Sloukas 6.5, Papagiannis sv, Papapetrou 4.5, G. Antetokounmpo 8.5, T. Antetokounmpo 5.5. Coach Itoudis 6.5.

