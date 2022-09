Italia quasi eroica: sull’ultimo possesso gli Azzurri si arrendono a Giannis

Grecia-Italia 85-81

(23-17, 24-23, 24-17, 14-24)

Parte forte la Grecia, Giannis Antetokounmpo segna in schiacciata i primi 2 punti della partita. Gli Azzurri lottano ma sono molto imprecisi in attacco, in difesa invece fanno un buon lavoro mettendosi tra la superstar dei Bucks e il canestro. Giannis commette un fallo in attacco e quasi un secondo, ma a qualche suo errore rimedia Tyler Dorsey che infila tre triple per mantenere la Grecia a distanza di sicurezza. In men che non si dica però Mannion da tre e una schiacciata in contropiede di Fontecchio permettono all’Italia di tornare a -4 e fanno esplodere il Forum. Una schiacciata di Agravanis manda in archivio un primo quarto super intenso sul 23-17.

Nel secondo quarto la Grecia continua a trovare triple grazie alla circolazione di palla e al talento dei suoi interpreti, anche se gli Azzurri rispondono colpo su colpo. Si accende Giannis che infila due canestri di puro atletismo e forza fisica e l’assist per il +12 di Calathes. L’Italia non si arrende e con caparbietà torna sotto sul 39-34, Datome segna e difende alla grande ma una inarrestabile Grecia arriva all’intervallo sul 47-40.

Nel terzo quarto la Grecia continua a mantenersi avanti con un considerevole vantaggio, raggiungendo il massimo vantaggio di +14 mentre l’Italia annaspa e sbaglia di tutto in attacco. La Grecia prova a scappare ma Fontecchio non ci sta: con due triple consecutive riporta gli Azzurri a -8 e infiamma un Forum che si stava spegnendo. Giannis, Agravanis e Sloukas rispondono presente e la Grecia torna in un amen a +14, al 30′ è 71-57.

Per oltre 2′ il punteggio non si smuove, poi ci pensano le lunghe leve di Giannis su entrambi i lati del campo, ad Agravanis poi entra tutto e qualsiasi difesa azzurra sembra inutile. Tonut ci prova con due triple, Spissu ne segna una terza e un libero di Datome dopo un tecnico greco scrive -7. Fontecchio risponde a Dorsey e subisce fallo su tiro da tre da Sloukas, i tre tiri liberi segnati valgono il -4. Dall’altra parte la palla nelle mani di Dorsey: step back, tiro forzatissimo ma solo retina. Gli Azzurri non si arrendono e grazie a uno straordinario Fontecchio hanno addirittura la possibilità di pareggiarla sull’ultimo possesso, ma le triple del nuovo giocatore dei Jazz e di Tonut non centrano il bersaglio. Un libero di Dorsey chiude la gara: 85-81.

Grecia: Agravanis 13, G. Antetokoumpo 25, K. Antetokoumpo NE, T. Antetokoumpo 2, Calathes 6, Dorsey 23, Larentzakis 3, Lountzis NE, Papagiannis, Papanikolau 6, Papapetrou, Sloukas 7.

Italia: Spissu 5, Mannion 6, Biligha NE, Tonut 13, Melli 8, Fontecchio 26, Tessitori NE, Ricci 3, Baldasso NE, Polonara 14, Pajola, Datome 6.