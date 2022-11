Italia malino su Rai2, ma in Spagna hanno fatto anche peggio

Non è andato benissimo il ritorno dell’Italbasket in chiaro su Rai2: sia per la sconfitta all’OT contro la Spagna, sia per i numeri degli ascolti del secondo canale televisivo nazionale annunciati questa mattina. Se però volessimo consolarci in qualche modo, Chema de Lucas ha pubblicato i dati fatti registrare invece dalla partita in Spagna. Tutti considerano la Spagna una Nazione molto legata al basket, e in effetti è così: la Roja oltretutto è anche campione d’Europa e del Mondo in carica.

Nonostante questo però i dati spagnoli sono stati addirittura inferiori a quelli italiani, con 274.000 spettatori nei regolamentari e 372.000 nel supplementare, contro i 594.000 totali fatti registrare su Rai2. In difesa di quest’ultima, c’è da dire che la partita andava trasmessa anche su Sky e in streaming su NOW TV, Eleven Sports, SkyGo e RaiPlay, tutte piattaforme i cui dati non sono inclusi nel conteggio. Quindi gli spettatori sono stati sicuramente molti di più, se li sommassimo.

In Spagna, la partita veniva trasmessa in televisione da Teledeporte, un canale gratuito del digitale terrestre, e in streaming su RTVE Play.

En Italia (594.000 espectadores y 3,2 % share) se vio bastante más el Italia-España que en España (274.000 y 2,2 % en tiempo reglamentario y 372.000 y 3 % en la prórroga). Para reflexionar 💭 , sobre todo cuando España es vigente campeona de Europa y del Mundo — Chema de Lucas (@chemadelucas) November 12, 2022

Foto: FIBA