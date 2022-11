A bordo campo a sostenere gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco ieri sera a Pesaro anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Giovanni Malagò, accanto alla leggenda Valentino Rossi, al fresco campione del mondo di MotoGP “Pecco” Bagnaia e alla medaglia d’Oro olimpica di salto in alto Gianmarco Tamberi. Ai tre è stata consegnata dal presidente della FIP Giovanni Petrucci una Maglia Azzurra durante l’intervallo.

A fine gara Pozzecco ha commentato così ai microfoni di Sky Sport l’esperienza pesarese e la presenza del leggendario Valentino Rossi:

“La gente di Pesaro è spettacolare, ci hanno accolto in modo emozionante. Era anche tanto che non vedevo Valentino Rossi, l’ultima volta ci frustavamo con le rose”.

Non sappiamo nel dettaglio cosa intendesse dire, purtroppo Pozzecco non ha approfondito la dichiarazione su Rossi. Diciamo che però non è una dichiarazione che ci stupisce, vedendo il personaggio Gianmarco Pozzecco.

I due sono dei grandi giocherelloni e perciò sicuramente si saranno divertiti. E di serate goliardiche ne avranno passate parecchie insieme, soprattutto ai tempi d’oro, quando avevano qualche anno in meno e dominavano Formentera. Chissà se ci sarà mai modo di approfondire questo tema…

Immagina in evidenza: FIBA