Adam Silver ha già deciso su Ja Morant, ma l’annuncio…

Adam Silver, insieme alla NBPA, ha già deciso la punizione per Ja Morant, che qualche settimana fa aveva di nuovo mostrato una pistola in una live su Instagram. Il commissioner ne ha parlato in conferenza stampa prima di Gara-1 delle Finals, non entrando però nel dettaglio sulla durata della sospensione.

Silver ha dichiarato che, per prendere la decisione, ha esaminato anche i precedenti sia di Morant che dei giocatori NBA del passato in situazioni del genere. L’annuncio ufficiale arriverà però soltanto tra un paio di settimane, al termine delle NBA Finals.

“Non mi sembrava giusto per le due squadre [Denver e Miami, ndr] annunciare la sospensione adesso” ha detto il commissioner. Dalle sue parole emerge però che sicuramente una sospensione per Morant ci sarà, e probabilmente non sarà nemmeno breve. Per ora i Memphis Grizzlies hanno sospeso il giocatore a tempo indeterminato.

