Michael Jordan lascia gli Hornets: dopo 13 anni sta vendendo la franchigia

Michael Jordan era proprietario di maggioranza degli Charlotte Hornets dal 2010, quando ancora si chiamavano Bobcats. In 13 anni alla guida della franchigia, MJ ha però ottenuto molto poco: la miseria di due qualificazioni ai Playoff, entrambe concluse con un’eliminazione al primo turno. Sicuramente più noto è stato il record di 7-59 con cui gli allora Bobcats chiusero la stagione regolare 2011-12, quella del lockout.

Secondo quanto riportato da ESPN, Jordan ora starebbe vendendo la franchigia ad un gruppo capeggiato da Gabe Plotkin, già azionista di minoranza degli Hornets, e Rick Schnall, il quale nel 2015 aveva fatto parte dell’acquisto degli Atlanta Hawks. MJ quindi uscirà ufficialmente, almeno per un po’, dal panorama NBA.

BREAKING: Michael Jordan is finalizing a sale of the Charlotte Hornets to a group led by Gabe Plotkin and Rick Schnall, ending his 13-year run as majority owner, league sources told ESPN on Friday. pic.twitter.com/5TonSrIQhF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2023