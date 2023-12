Ja Morant ha descritto come ha preso a pugni un adolescente durante una partitella

Pochi giorni prima della fine della sua sospensione di 25 partite, la stella dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, ha testimoniato in un’udienza per una causa civile relativa a un incidente durante una partita di basket a casa sua nel luglio del 2022.

Morant ha detto alla corte che un adolescente lo ha colpito in faccia con un passaggio a una mano a distanza ravvicinata, aggiungendo di aver poi colpito l’adolescente con un pugno in faccia. Morant ha dichiarato sul banco dei testimoni che l’adolescente lo ha colpito al petto, ha chiuso i pugni e si è messo in posizione di combattimento.

La causa è stata intentata da Joshua Holloway, che aveva 17 anni quando è scoppiata la breve rissa durante una partita di pallacanestro su un campo situato nella casa dei genitori dell’All-Star dell’NBA nella zona di Memphis.

Holloway, ora 18enne, accusa Morant e il suo amico Davonte Pack di aggressione, messa in pericolo, abuso o negligenza e inflizione di stress emotivo.

Morant, 24 anni, ha dichiarato che lui e Pack hanno colpito Holloway una volta ciascuno. E che il colpo di Pack ha fatto cadere Holloway a terra.

Dopo essere stato colpito in faccia, Morant ha chiesto a Holloway: “Che hai?”, frase che secondo Morant significava: “Perché l’hai fatto?”.

Morant ha testimoniato che Holloway non ha detto nulla e non si è scusato. I due si sono quindi avvicinati e sono rimasti in piedi, petto contro petto, prima che Holloway desse una spallata a Morant, gli tirasse su i pantaloncini per la vita e stringesse i pugni, cosa che Morant ha interpretato come una posizione di lotta.

“Ho pensato che stesse per colpirmi, così ho colpito per primo”, ha detto Morant.

Dopo che il pugno di Morant è finito sul viso di Holloway, Pack ha colpito Holloway alla testa, facendolo cadere a terra, ha dichiarato Morant. Holloway è stato accompagnato fuori dal campo dall’ex giocatore dell’NBA Mike Miller.

Morant ha infine ammesso che avrebbe potuto reagire diversamente. Gli avvocati di Morant hanno sostenuto che ha agito per legittima difesa quando ha colpito Holloway. È stata la prima volta che la stella dei Grizzlies ha parlato in modo esauriente dell’incidente in pubblico.