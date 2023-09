Jabari Parker crede che il Barcelona possa competere in NBA

Jabari Parker è più che sicuro che il Barcelona possa giocare in NBA, considerando alcune delle stelle presenti nel roster.

“Sicuramente”, ha detto Parker quando gli è stato chiesto se il Barcelona potrebbe competere in NBA in un’intervista al Mundo Deportivo. “Perché abbiamo, essenzialmente, tre ragazzi che non sono solo giocatori NBA, ma sono i principali. Io, Tomas Satoransky e Willy Hernangomez e l’esperienza c’è perché abbiamo giocato in NBA per molto tempo”.

Parker, la scelta numero 2 al Draft NBA 2014 dei Milwaukee Bucks, ha firmato quest’estate con il Barcellona per giocare all’estero per la prima volta nella sua carriera. Quando era con i Bucks ha subito due rotture del crociato anteriore dello stesso ginocchio nell’arco di 26 mesi (dicembre 2014 e febbraio 2017), cosa che ha condizionato la sua carriera NBA.

Dopo otto stagioni in NBA, il 28enne si è unito al Barça con un accordo di un anno che include una clausola di opt-out per l’NBA.

“Voglio solo essere qui”, ha detto Parker, rispondendo a una domanda sul suo sogno di tornare in NBA. “La cosa più importante per me è non saltare i passaggi. E ho firmato qui con l’intenzione di dare il massimo. Penso che essere nel momento sia molto importante per me”.

