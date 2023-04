Jaden McDaniels tira un pugno al muro all’intervallo e si infortuna alla mano

Serataccia per i Minnesota Timberwolves, che non arrivano certo alla post-season con serenità. Poco dopo che Rudy Gobert ha colpito Kyle Anderson con un pugno durante un timeout infatti Jaden McDaniels ha tirato un pugno al muro uscendo dal campo all’intervallo. Anche qui ci sono le immagini, e sembra proprio questo il motivo per il quale l’ala dei Timberwolves non giocherà il secondo tempo. La franchigia ha infatti annunciato che McDaniels ha riportato un infortunio alla mano destra, da valutare quanto grave.

Timberwolves just announced Rudy Gobert is out for the remainder of the game.

Also announced Jaden McDaniels (right hand injury) is also out for the rest of the game.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 9, 2023