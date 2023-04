Tensione anche sulla panchina dei Clippers: testa-contro-testa tra Plumlee e Hyland

L’ultima di stagione regolare NBA è stata una serata molto movimentata, non solo durante la partita tra Timberwolves e Pelicans. Come accaduto sulla panchina di Minnesota tra Rudy Gobert e Kyle Anderson, anche su quella dei Los Angeles Clippers c’è stato uno scontro tra compagni. A fine terzo quarto, con i Clippers in difficoltà a Phoenix, è nato un acceso battibecco tra Mason Plumlee e Bones Hyland. I due non se le sono mandate a dire e sono arrivati testa-contro-testa prima di venire separati.

A differenza del caso Gobert, qui nessuno ha colpito il compagno ma sicuramente è stata una scena brutta da vedere.