Rissa sulla panchina dei Timberwolves: Rudy Gobert colpisce Kyle Anderson con un pugno

Clima non esattamente disteso in casa Minnesota Timberwolves durante l’ultima partita di stagione regolare contro i New Orleans Pelicans, importante per determinare l’ordine di classifica in vista del Play-in. Durante un timeout nel primo tempo, con la squadra in difficoltà, Rudy Gobert e Kyle Anderson hanno avuto un’accesa discussione in panchina e, inquadrati dalle telecamere, si sono quasi presi a botte. Gobert ha colpito Anderson con un pugno e quest’ultimo ha cercato di rispondere, venendo trattenuto a forza dai compagni.

Rudy Gobert throws a shot at teammate Kyle Anderson during a timeout. pic.twitter.com/dRzi3ALkoJ — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 9, 2023