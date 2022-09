Jalen Hill, ex UCLA, è stato trovato morto a soli 22 anni

Gli UCLA Bruins piangono la morte di un proprio ex giocatore, Jalen Hill, che è stato ritrovato morto nelle scorse ore dopo essere scomparso mentre si trovava in Costa Rica. Hill aveva solo 22 anni e non giocava a basket dal gennaio 2021, data della sua ultima partita con la maglia dei Bruins. Il ragazzo soffriva di ansia e depressione e non è chiaro al momento se si tratti di suicidio.

Hill, che di ruolo faceva l’ala, era stato tra i tre giocatori arrestati in Cina per furto qualche anno fa, insieme a LiAngelo Ball. In 3 stagioni a UCLA, il ragazzo aveva giocato 78 partite di cui 40 in quintetto, segnando 6.5 punti di media.

“Jalen è scomparso mentre era in Costa Rica e abbiamo scoperto di recente della sua morte. Capiamo che molti avranno delle domande, ma al momento non possiamo divulgare i dettagli della vicenda” ha dichiarato il padre del ragazzo, George Hill.

Our program is deeply saddened to learn of the passing of former student-athlete Jalen Hill. We offer our most sincere condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/JOUrHjh9NU — UCLA Men’s Basketball (@UCLAMBB) September 21, 2022