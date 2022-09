Patric Young, ex Milano e Avellino, costretto su una sedia a rotelle: ma proverà a tornare a camminare

Patric Young doveva essere il crack del campionato italiano quando arrivò a Milano nell’estate 2017. In biancorosso non giocò nemmeno una partita a causa di problemi alle ginocchia che sostanzialmente misero fine alla sua carriera. Dopo la non-esperienza a Milano, in totale 4 partite ad Avellino prima di ritirarsi nel 2020.

Oggi Young ha solo 30 anni ed ha subito un altro duro colpo dalla vita. Lo scorso giugno è rimasto vittima di un incidente mentre era alla guida di un camion, senza cintura, per aiutare un amico in alcuni lavori agricoli. La ricostruzione è stata fatta sul sito della sua ex università, Florida, ed è stata ripresa da Alessandro Maggi su RealOlimpiaMilano.

Quell’incidente ha costretto Patric Young sulla sedia a rotelle, paralizzato dalle gambe in giù. “Mi rifiuto di credere che questa opportunità sarà sprecata. Sarò io a definire questo capitolo della mia vita” ha dichiarato Young, che stamattina è stato ospite dei Florida Gators per raccontare la sua esperienza. Lo statunitense ha comunque promesso che farà di tutto per provare a tornare a camminare e sta affrontando un processo riabilitazione per riuscirci. Le probabilità al momento sembrano ridotte, ma lui non ha intenzione di mollare: “Non lascerò questa vita senza poter dire di aver fatto tutto ciò che era in mio potere per provare a camminare di nuovo”.

Thankful to have had @PatricYoung4 come speak with us today. You’re an inspiration to all, Gator Great 🧡💙#GoGators pic.twitter.com/IpndEoBXa8 — Florida Gators Men’s Basketball (@GatorsMBK) September 21, 2022