Jalen Johnson litiga con Duke e si ritira dal college a stagione in corso

Jalen Johnson sarà, salvo imprevisti, una chiamata del primo turno del Draft 2021. Chi lo sceglierà, però, lo dovrà fare basandosi solo sulla prima parte della stagione NCAA: il freshman ha infatti deciso di ritirarsi da Duke in seguito ad alcuni dissidi non relativi al campo.

In queste prime 5 partite, Johnson ha mantenuto 11.2 punti e 6.1 rimbalzi di media.

Source: There have been off-court issues between Jalen Johnson/his camp and Duke dating back to early on in the season. https://t.co/oJVlJ4u5oQ

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) February 15, 2021