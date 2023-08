James Harden a bocca aperta: i fan cinesi hanno comprato 10.000 bottiglie del suo vino in pochi secondi

James Harden è stata lasciata a bocca aperta dai fan in Cina che hanno acquistato 10.000 bottiglie di vino del suo marchio in pochi secondi durante la sua apparizione in una livestream.

James Harden, guardia dei Philadelphia 76ers in visita nel Paese ossessionato dal basket, stava promuovendo il suo vino J-Harden in una livestream martedì su Douyin, la versione cinese di TikTok, condotto dalla celebrità online Crazy Brother Yang. Secondo il quotidiano statale Global Times, il livestream ha attirato più di 15 milioni di spettatori.

Durante il livestream, Yang ha chiesto quante bottiglie Harden vende di solito in un giorno e lui ha risposto: “Qualche cassa”.

“Vi darò un’idea di quanti ordini possiamo fare in pochi secondi”, ha detto Yang.

“Fammi vedere”, disse Harden sedendosi con le braccia incrociate.

“Pronto? Via!” Yang ha gridato alla telecamera, stoppando il tutto 14 secondi.

Informato da un interprete che il primo giro di bottiglie – 5.000 ordini di due bottiglie ciascuno per 60 dollari – era già esaurito, Harden ha riso di gusto e ha detto “Non è possibile!”, prima di guardare lo schermo di un computer per verificare le vendite. Dopo un secondo giro di 6.000 bottiglie, anch’esso esaurito in pochi secondi, Harden è impazzito di gioia.

James Harden is having the time of his life in China 😂🔥 sold 10,000 bottle of wine in 5 secs pic.twitter.com/lGQKWp8Hhd — NBACentral (@TheDunkCentral) August 16, 2023

