Gabriele Procida: “In Italia servirebbero molte Alba Berlino! E se mi sento il nuovo Datome…”

Gabriele Procida è il secondo più giovane della spedizione dell’Italbasket a Manila, solo dietro a Matteo Spagnolo, che sarà anche suo compagno di squadra all’Alba Berlino.

A proposito del club tedesco, il canturino ne ha parlato a Il Corriere dello Sport veramente molto bene e vorrebbe che esistessero realtà di questo tipo anche in Italia:

“L’Alba Berlino è un club unico perché ti mette nelle condizioni di crescere. È un club che non ha paura di dare fiducia a tutti i giocatori per far giocare loro minuti importanti. In Italia servirebbero società capaci di investire sui giovani, dando loro l’opportunità di giocare e di poter sbagliare, per poi correggerli durante la settimana”.

SPAGNOLO A BERLINO

“Gli ho parlato della città, delle abitudini di squadra e dell’ambiente. Non avrà alcun problema ad adattarsi subito alla nuova realtà. Non è difficile trovarsi a proprio agio in una contesto aperto e multiculturale come Berlino. Hai tutto a portata di mano. È una città piena di giovani, di cose da fare ce ne sono molte. L’unica grande differenza è nel clima: tanto cielo grigio e pioggia. Ma ci si abitua anche a questo”.

GABRIELE PROCIDA IL NUOVO DATOME?

“È un paragone azzardato, per me Gigi è un modello assoluto”.

